news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 мая 2021  14:19

Вузы начнут учить старшекурсников по усиленным «цифровым» программам в 2021 году

news_top_970_100

Опорный образовательный и методологический центр, созданный в Иннополисе, поможет российским вузам скорректировать образовательные программы. Студенты старших курсов некоторых университетов России начнут усиленно изучать информационные технологии в новом учебном году. Об этом на марафоне «Новое знание» рассказал заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов. 

«Целью является разработка и тиражирование образовательных программ с усиленным „цифровым“ компонентом. Первые программы пойдут уже в этом году. Такая цифровая трансформация будет происходить в здравоохранении, образовании, обрабатывающей и добывающей промышленностях, машиностроении, финансовых услугах, городском хозяйстве», — сказал Шайхутдинов.

В программы дисциплин 3-4 курсов добавят блоки о новых цифровых технологиях, отечественных IT-разработках и других компонентах, важных для работы в цифровой экономике, отметил спикер. 

Напомним, что сегодня на просветительском онлайн-марафоне «Новое знание» тему информационных технологий освещают эксперты из Татарстана, среди которых гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, руководитель Лаборатории автономных транспортных систем Университета Иннополис Салимжан Гафуров, ректор Университета Иннополис Александр Тормасов и другие. Площадкой для трансляции стала студия ГТРК «Татарстан». Присоединиться к марафону можно бесплатно и без регистрации на сайте.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное