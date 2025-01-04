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Вузы Казани вошли в число наиболее популярных у абитуриентов из Таджикистана
Казань вошла в число наиболее популярных городов у абитуриентов из Таджикистана, желающих обучаться в российских вузах. Об этом рассказал глава представительства Россотрудничества в Душанбе Андрей Патрушев.
«Распределение по географии [подачи заявок] такое: Москва, Петербург, традиционно Казань любят выбирать ребята. Мы также на наших профориентационных встречах обращаем их внимание на другие крупные регионы, другие университеты крупные», – приводит его слова ТАСС.
Патрушев добавил, что в настоящее время более 2 тыс. заявок уже поступило от жителей среднеазиатской республики, которые хотят поступить в вузы РФ по квоте за счет Правительства РФ.
По его словам, количество подобных заявлений растет ежедневно. Как правило, таджикистанские абитуриенты выбирают медицинские и инженерные специальности, а также IT и гуманитарные дисциплины.
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