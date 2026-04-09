Вузы и научные учреждения Татарстана привлекли по нацпроектам 3,2 млрд рублей

Университеты и научные учреждения Татарстана привлекли около 3,2 млрд рублей по новым национальным проектам, которые реализуются начиная с 2025 года. Об этом на пленарном заседании проходящего в Казани Российского венчурного форума рассказал Раис РТ Рустам Минниханов.

Руководитель республики уточнил, что речь идет о национальных проектах «Средства производства и автоматизации», «Продовольственная безопасность», «Новые материалы и химия», «Новые технологии сбережения здоровья» и «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».

По словам Минниханова, вузы и исследовательские учреждения генерируют научно-технологический задел для последующей коммерциализации, а также формируют научные, инженерные и предпринимательские компетенции.

«Отрадно, что научно-образовательные организации активно включились в реализацию национальных проектов технологического лидерства», – подчеркнул в связи с этим Раис Татарстана.

Помимо Рустама Минниханова, в пленарном заседании приняли участие помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников.