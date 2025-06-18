Вузы будут принимать всех победителей олимпиад за свой счет при нехватке бюджетных мест

Российские ведущие университеты готовы зачислять победителей и призеров школьных олимпиад даже в случае дефицита бюджетных мест — обучение для таких абитуриентов оплатят сами вузы, сообщил РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Дипломы финалистов Всероссийской олимпиады школьников, которые сохраняют свою силу в течение четырех лет, дают право поступать в профильные направления ведущих вузов без сдачи экзаменов.

«Ведущие вузы видят выход в следующем: они всех (олимпиадников - ред.), кто поверх бюджетных мест подает, берут за счет собственных средств, поскольку это самые талантливые ребята, девушки, самые талантливые выпускники школ. Я думаю, в этом году мы точно таким же образом эту работу организуем», — заявил министр.

По словам Фалькова, нехватка бюджетных мест для победителей олимпиад связана с высоким спросом на обучение в ограниченном числе ведущих университетов, которые обычно находятся в Москве. При этом проблема касается не всех направлений, а только наиболее популярных, где количество бюджетных мест меньше числа призеров и победителей.

В прошлом году в Сеченовском университете на специальности «Лечебное дело» право на зачисление без экзаменов получили те, кто показал отличные результаты на Всероссийской школьной олимпиаде по биологии и химии разных уровней. Однако количество олимпиадников превысило число выделенных бюджетных мест, и университет принял всех таких абитуриентов за счет собственных средств.

В 2024/25 учебном году на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников было приглашено более 9 тысяч участников — это рекордный показатель, тогда как раньше число финалистов не превышало 7 тысяч.