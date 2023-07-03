Вузам Казани выделено более 13,3 тыс. бюджетных мест

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На 2023/2024 учебный год в вузах Казани выделено 13 379 бюджетных мест — в рамках средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан. Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.

Спикер отметила, что с каждым годом возрастает количество мест для обучения по программам высшего образования.

«В рамках средств федерального бюджета и бюджета республики Татарстан на новый учебный год вузам Казани выделено более 13 тыс. бюджетных мест, 18 тыс. коммерческих и около 2 тыс. мест для целевого обучения», — уточнила Загидуллина.

Негосударственные вузы получили 274 бюджетных места.

Алия Загидуллина уточнила, что в университетах города наибольшее число бюджетных мест выделено на инженерно-технические специальности и педагогику. Традиционно по количеству бюджетных мест на бакалавриат лидирует Казанский федеральный университет — их почти 4 тыс. Затем идут КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ и КГЭУ.

Выступающая напомнила, что в 2023 году школы Казани в общей сложности закончили 18 777 девятиклассников и одиннадцатиклассников. Они уже сдали ОГЭ и ЕГЭ и ожидают результаты последних экзаменов.