Вуз в элеваторе и 300 км велодорожек: о чем мечтает главный архитектор Казани

Ильсияр Тухватуллина в рамках дискуссии «Мегапроекты в Татарстане» рассказала о новых проектах-магнитах для горожан, туристов и бизнеса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Архитектор рекомендовала вкладываться в логистические хабы на въезде в Казань

Ильсияр Тухватуллина признала: застройщикам в Казани работать непросто, потому что много требований, но в итоге получается достойный результат. Еще она дала советы инвесторам, в какие проекты стоит вложиться. Например, в логистические хабы на въезде в Казань, где товар, который завозится в город, будут перераспределять и небольшими грузовыми автомобилями развозить по мелким логистическим центрам.

«Большие логистические хабы при въезде в город не дают большого количества рабочих мест, потому что они почти полностью автоматизированы. В городе у нас уже есть четыре более мелких, они дают до 1,5 тыс. рабочих мест. Нам, как людям, которые в том числе заботятся о том, чтобы город был полицентричным, обеспеченным рабочими местами, эти логистические логистические центры очень интересны», — рассказала главный архитектор Казани.

Также в части въездов в Казань работают над тем, чтобы виды в этих местах были привлекательными для туристов. «Когда мы сейчас приезжаем в город, не самые классные картинки мы видим», — признала Тухватуллина. В пример она привела территории в Адмиралтейской слободе в районе Храма всех религий и площадь возле Речного вокзала. Все эти проекты сейчас в работе.

Ежегодный план — чтобы в каждом районе появлялось 10 км новых велодорожек к уже существующим Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Более 300 км велодорожек, но непонятно когда

Развитие велоинфраструктуры — еще одна тема, которую упомянула главный архитектор Казани. Общая концепция развития есть, а потому ежегодный план — чтобы в каждом районе появлялось 10 км новых велодорожек к уже существующим.

«Кто ездит у нас на велосипедах в городе, понимает, что это непростая история — сейчас проехать без проблем по всему городу невозможно. Где-то какие-то маршруты достаточно легко связать, где-то нужны большие финансовые вложения. В любом случае мы над этим думаем, все новые эскизные проекты, которые приходят на рассмотрение в управление архитектуры, мы увязываем с этой схемой», — пояснила Тухватуллина.

Судя по информации из презентации архитектора, сейчас в Казани почти 40 км велодорожек, а предлагаемая протяженность — более 315 км. Правда, сроки, в течение какого времени можно реализовать такой масштабный проект, не указаны.

В Институте развития города разработали концепцию развития речной инфраструктуры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Городская марина в Казани – инвестиционно тяжелый проект

Отдельный блок был посвящен прибрежным зонам. Еще в декабре на форуме «Казаныш» Тухватуллина поделилась идеей создать крупнейшую в России систему городских марин. Сегодня архитектор рассказала, что в Институте развития города разработали концепцию развития речной инфраструктуры. В нее включили места для швартовки судов, заправки, три детские парусные школы, городскую марину и в том числе территорию, где мог бы появиться судостроительный кластер.

Как сказала Тухватуллина, место для швартовки судов уже существует, но предлагается ввести еще новую территорию, где все сервисы можно будет получить на международном уровне. Еще необходимо продумать зимнее хранение судов, чего прежде в Казани не было.

«Сразу скажу: инвестиционно это очень тяжелый проект. Просто так инвесторов на эту территорию не найти, поэтому сейчас думаем о том, в какие программы включиться. Потому что мы единственный город в России, который разработал такой масштабный проект и проработали полностью все элементы проекта», — пояснила главный архитектор Казани.

Она считает, что у проекта большой потенциал — тут может развиваться и туризм, и производственная деятельность, и образование. Успехи уже есть, отметила Тухватуллина, — как только эту концепцию разработали, активно начали заходить в город бизнес-команды, которые занимаются парусным спортом.

«Наверное, вы слышали, недавно зашла „Сила ветра“. Это очень известные ребята. Можно сейчас заказать и тренировку на парусном судне у них, и просто прокатиться», — рассказала она.

Напомнили о развитии еще одной сложной для реализации зоны — территории на улице Портовой. Основная цель — комплексное развитие района. «Это такая масштабная история», — пояснила архитектор и добавила, что реализация этого проекта — вызов для всех.

Казань давно хочет сделать из рынков «конфетки» по примерам Даниловского рынка в Москве и питерского рынка на Васильевском острове Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новая жизнь промзон и городских рынков

В Казани также ведут работу над выявлением потенциала бывших промышленных территорий, которые могли бы быть инвестиционно привлекательными и приносить дополнительный доход владельцам площадок. Примером может стать здание советского «Теплоприбора» по адресу Кулагина, 3, которое преобразовали в современное пространство для бизнеса. Также Тухватуллина упомянула проект реновации территории Фабрики Алафузова, где в том числе появится гостиница.

Далее архитектор перешла к существующим рынкам, концепция которых давно устарела. Казань давно хочет сделать из них «конфетки» по примерам Даниловского рынка в Москве и питерского рынка на Васильевском острове. Это не просто места, где можно купить свежие и вкусные продукты, но и современные фуд-корты, точки притяжения туристов.

«Мы считаем, что рынки должны обязательно оставаться на своих местах. Но мы все понимаем, что выглядят они, конечно, сейчас не очень. Их больше двадцати в городе, и три рынка уже в активной работе», — сказала Тухватуллина.

Рынок на ул. Даурская превратится в современное пространство, где будут торговые павильоны и фуд-корты, коворкинги, пространство для архитектурных мастерских. Чеховский рынок и Московский рынок находятся в активной фазе реновации. Ожидается реконструкция и Приволжского рынка.

Новый театр Камала на улице Хади Такташа обещали открыть к саммиту БРИКС Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Архитекторные мечты главного архитектора Казани

Ключевые объекты, о которых сказала Тухватуллина, — это новый театр Камала на улице Хади Такташа, который обещали открыть к саммиту БРИКС. Она надеется, что новое современное здание, да еще и с таким наполнением — татарский академический театр, — запустит цепочку преобразований этой территории в целом.

«Мы понимаем, что как только объект будет закончен, он станет магнитом не только для туристов, но и подтянется качество среды в окружающих районах», — сказала главный архитектор столицы Татарстана.

Второй ключевой объект, о котором сказала Тухватуллина, — Соборная мечеть, о строительстве которой разговоры идут не первый год. Последняя информация по предложенному месторасположению — пескобаза в Адмиралтейской слободе.

«Мы мечтаем, что появится у нас Соборная мечеть. На очень крутом месте для этого объекта, полностью соответствующем качеству и статусу объекта. Она будет располагаться на воде. Минарет мечети будет служить также и маяком, и смотровой площадкой. Это будет объект мирового уровня. Уже даже сама концепция получила много международных наград. Надеюсь, что проект будет осуществлен», — добавила архитектор.

Ильсияр Тухватуллина мечтает превратить элеватор в районе Речного порта в современную площадку, где можно было бы открыть вуз Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она поделилась с присутствующими своей профессиональной мечтой — превратить элеватор в районе Речного порта в современную площадку, где можно было бы открыть вуз. «Какая функция будет у нашего элеватора, я не знаю, но я, конечно, мечтаю, чтобы там появился международный университет», — рассказала Тухватуллина и добавила, что Казани не хватает музейно-выставочного пространства мирового уровня.

Уже после дискуссии корреспондент «Татар-информа» поинтересовалась у главного архитектора города, насколько реалистично все то, о чем она рассказывала. Тухватуллина ответила, что все зависит от финансирования. Есть проекты, по которым идет работа, они в высокой стадии готовности — например, проект в Адмиралтейской слободе, новый театр Камала, застройка у «Ривьеры».

«То есть это не какие-то там заоблачные фантазии, это нормальные проекты, которые в работе», — ответила архитектор.

Когда же мы увидим Казань такой, как мечтает Тухватуллина? Она признается, что ситуация такая, что прогнозировать невозможно. «Но, конечно, не двадцать лет, десять максимум», — заключила она.