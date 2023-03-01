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Вучич заявил, что западные лидеры признавались ему в причастности к конфликту на Украине
Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что лидеры западных стран в беседах с ним признавали свою причастность к конфликту на Украине и отмечали, что не могут публично говорить об этом. Об этом передает ТАСС.
«Они мне сказали: "У нас война в Европе, мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет <...>"», – заявил во время обращения к нации в эфире национального телевидения RTS сербский лидер.
После начала спецоперации Вучич, обращаясь к нации, отметил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, однако не будет вводить санкции против России.
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