Вучич заявил, что западные лидеры признавались ему в причастности к конфликту на Украине

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что лидеры западных стран в беседах с ним признавали свою причастность к конфликту на Украине и отмечали, что не могут публично говорить об этом. Об этом передает ТАСС.

«Они мне сказали: "У нас война в Европе, мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет <...>"», – заявил во время обращения к нации в эфире национального телевидения RTS сербский лидер.

После начала спецоперации Вучич, обращаясь к нации, отметил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, однако не будет вводить санкции против России.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.