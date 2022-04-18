Вучич заявил, что Запад наградит Сербию, если та введет санкции против РФ

Сербия сталкивается с серьезным давлением со стороны стран Запада из-за отказа вводить санкции против России. Об этом заявил лидер балканской страны Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

«Если введем санкции против России, получу любую награду где только захотите. <…> Нам дорого обходится то, что не поддерживаем санкции. Дороже, чем думаете. А если бы ввели, то это бы нам стоило наших принципов не поддерживать санкции <…>, потому что на своем примере знаем, как аморально вводить санкции <…>», — заметил Вучич.

Президент Сербии в контексте ситуации с Косово также напомнил, что РФ «всегда с 2001 года оказывала поддержку территориальной целостности» его страны.

«Выходят некоторые на протесты и говорят: Вучич – предатель. Предатель России? Единственный из всех стран Европы, кто не ввел санкции. <...> А мы из такой малой страны», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали вводить санкции против России.