Вучич заявил, что Сербия введет санкции против РФ только при экзистенциональной угрозе

Сербия не будет вводить санкции против России, пока ее жизненные интересы не будут под угрозой. Такое заявление в интервью телеканалу RTS сделал сербский президент Александар Вучич, передает ТАСС.

«У нас нет обязательств перед Россией. Россия ввела санкции в 1992 году, вооружала Хорватию, помогла независимости Черногории, – объяснил глава государства. – У меня свои моральные обязательства, пока мы можем выдержать, пока наши жизненные или экзистенциальные интересы не будут под угрозой [мы не введем санкции против РФ]».

После начала российской спецоперации на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совбеза сказал, что республика поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить рестрикции против РФ. Он также заявил, что страна временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами.