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Руc Тат
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Политика 18 июня 2023 13:33

Вучич заявил, что Сербии придется выбирать между ЕС и БРИКС

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Перед будущими поколениями сербов встанет выбор дальнейшего пути — между БРИКС и Европейским союзом. Об этом со ссылкой на Президента Сербии Александра Вучича сообщает ТАСС.

Сербский лидер отметил, что при нем страна движется по европейскому пути. Однако на посту главы государства он будет находиться еще менее четырех лет.

«Что касается БРИКС и ЕС, то сейчас это большой вопрос на будущее, который наверняка откроется и в этой стране. Сербия находится на европейском пути, пока я президент, а это еще чуть меньше 4 лет. Сербия так или иначе будет на европейском пути. Станем ли мы членом ЕС в тот момент? Очевидно, что нет. Потому что они не хотят нас [видеть в качестве члена сообщества]», — заметил Вучич.

По его словам, вопрос выбора встанет перед гражданами Сербии уже через 10–20 лет, хотя уже сейчас «очевидно, что большое количество стран желают выйти из-под доминирования Запада».

#Сербия #брикс #европейский союз #Александр Вучич
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