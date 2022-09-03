Сербский Президент Александр Вучич заявил, что не сможет объяснить гражданам своей страны введение санкций против России, которая, в отличие от стран Евросоюза и Соединенных Штатов, не нарушала территориальную целостность Сербии. Об этом передает РИА Новости.

В Белград с рабочей поездкой в субботу прибыл Президент Словении Борут Пахор. Лидеры двух стран после переговоров провели совместную пресс-конференцию, на которой словенский журналист спросил Александра Вучича об отказе Белграда поддержать рестрикции против РФ.

«Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения — да, — заявил Александр Вучич. — Почему тогда не вводим санкции против Словении, взял ее пример, как дружественного государства, но то же относится и к Франции, Америке».

Также сербский лидер отметил, что Борут Пахор — один из немногих, кто понимает позицию официального Белграда.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.