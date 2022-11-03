Вучич: Виновник терактов на «Северных потоках» известен, но политики боятся его называть

Все мировые политики знают, кто виновник саботажа на «Северных потоках». Однако все они опасаются говорить об этом, чтобы не навредить своим странам. Об этом со ссылкой на Президента Сербии Александра Вучича сообщает РИА Новости.

«Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран, это лицемерие правит везде. Если произойдет с „Балканским потоком“ — мы переживем», — отметил он.

Ранее Вучич заявлял, что судьбу разрушенных газопроводов могут разделить «Турецкий поток» либо его продолжение — «Балканский поток». Однако сегодня он сообщил, что страна в достаточной мере обеспечена газом.

«Мы в наших четырех хранилищах — трех закупленных и одном нашем (государственном) — имеем 667 миллионов кубометров», — заметил сербский лидер.