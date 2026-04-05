Вучич сообщил об обнаружении взрывчатки у газопровода в Сербии

Взрывчатку обнаружили рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

По словам Вучича, утром силовые структуры при участии служебных собак нашли в нескольких сотнях метров от газопровода возле поселка Велебит два рюкзака и две крупные упаковки взрывчатки с детонаторами.

«Если бы здесь произошел подрыв газопровода, Венгрия не получала бы газ, и мы на севере Сербии. Позже можем говорить о деталях, но армия, прежде всего, Военное агентство безопасности, все, кто получил задачу по защите ключевой газовой инфраструктуры, будут оповещать об этом», – приводит его слова РИА Новости.

Вучич напомнил, что компрессорная станция этого газопровода в центральной Сербии охраняется и защищается как города Крагуевац и Ниш. С марта подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250‑й ракетной бригады армии Сербии несут службу на ключевом участке магистрали, по которой российский газ поступает в страну и транспортируется далее в Венгрию.