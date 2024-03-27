Вучич: Сербия скоро столкнется с угрозой национальным интересам

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: kremlin.ru

Сербия в ближайшее время столкнется с серьезной угрозой «жизненно важным национальным интересам». Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

«Сербии предстоят трудные дни. В данный момент непросто сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов», — написал политик, не уточняя характер проблем, которые ждут страну в будущем.

«Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем сражаться. Сербия победит», — подчеркнул вместе с тем Вучич.

Радиостанция Radio Sarajevo передает, что речь может идти о двух угрозах. Это либо вступление частично признанного государства Косово в Совет Европы, либо внесение изменений в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины.

В Боснии собираются, в частности, ввести электронный подсчет голосов и электронную идентификацию избирателей, а также запретить осужденным военным преступникам участвовать в выборах. Президент Республики Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины, Мирослав Додик выступил против этих перемен. В связи с этим он напомнил об угрозе выйти из состава государства.