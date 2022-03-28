Вучич: Сербия счастлива предложить Белград для переговоров России и Украины

Сербия готова предложить Белград в качестве места проведения российско-украинских переговоров. Об этом в эфире телеканала Happy TV рассказал Президент Сербии Александр Вучич.

«Что касается нас, то мы бы хотели, чтобы мир наступил как можно раньше, это была бы лучшая новость на свете. Мы не вмешиваемся ни во что. Если кто-то думает, что Белград — хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить его нашим украинским и нашим российским друзьям», — цитирует сербского лидера ТАСС.

Вучич напомнил, что Белград уже принимал переговоры, касающиеся Украины, Афганистана.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова изучить разные варианты для проведения переговоров с Украиной. В их числе он упомянул Белград.

Напомним, что в 10.30 по москвскому времени в Стамбуле начнутся переговоры России и Украины. Обе делегации уже прибыли в Турцию. О проведении встречи представителей Москвы и Киева накануне договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.