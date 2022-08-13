Вучич: Сербия не введет санкции против России столько, сколько сможет

Сербия будет придерживаться своей политики в отношении России и не будет вводить против нее санкции столько, сколько это возможно. Об этом в интервью каналу Prva TV объявил Президент Сербии Александр Вучич.

«Мое „сколько сможем“ тверже, чем у всех других на политической сцене, чем клятвы на Библии, и на крови, и не знаю на чем там еще. Наша политика — быть на европейском пути, сохранять свои традиции и дружбу и быть самостоятельными и независимыми», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что Сербии осталось полгода до вступления в Евросоюз, однако даже согласовав с ним свою политику, Сербия будет «намного справедливее, чем некоторые другие».

Ранее депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию и потребовали от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Кроме того, ей нужно подписать соглашение с непризнанным Косовом о развитии отношений, что означает обоюдное признание.

Вучич также объявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины.

Многие страны ужесточили и ввели ряд новых санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.