Вучич провел параллель между защитниками Украины и нарушителями целостности Сербии

Самыми ярыми защитниками Украины на заседании в Совбезе ООН оказались те, кто агрессивнее остальных нарушал территориальную целостность Сербии. Такую параллель привел сербский Президент Александр Вучич.

Он напомнил, что вопросы Украины и Косова в Совбезе ООН были подняты на заседании под председательством Премьер-министра Албании Эди Рамы.

«Сегодня на заседании Совбеза агрессивнее всего по вопросу защиты территориальной целостности Украины были те, кто агрессивнее всего нарушал целостность Сербии. Парадоксально, иногда даже смешно звучит, но это так», — приводит комментарий Вучича РИА Новости.

Президент Сербии отметил, что Белград запросит спецзаседание Совбеза Организации объединенных наций, посвященное ситуации вокруг Косова и Метохии. Озвучить это требования сербские власти планируют после смены председательства в Совбезе — 1 октября оно перейдет к Бразилии.

Вучич подчеркнул, что намерен лично присутствовать на заседаниях, если они не придутся на даты его поездки в Китай.