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Ру Тат
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Политика
1 ноября 2022  19:57

Вучич приказал уничтожать вражеские беспилотники над Центральной Сербией

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Уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией приказал Президент Сербии Александар Вучич. Такой приказ он отдал после того, как неопознанные беспилотники обнаружили в небе вблизи города Рашка и административной линии с Косово и Метохией., пишет газета «Вечерне новости».

После обнаружения дронов в воздух были подняты сербские МиГ-29 для сопровождения и уничтожения объектов, после чего они покинули воздушное пространство Центральной Сербии. Вучич в этой связи отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотники средствами ПВО.

По данным газеты, беспилотники вели незаконное наблюдение за базами армии Сербии. Ранее Вооруженные Силы страны привели в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии – об этом сообщил министр обороны Сербии Милош Вучевич. Он пояснил, что косовары начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Министр отметил, что никто не хочет воевать, но «армия готова выполнить любую задачу».

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