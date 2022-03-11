Вучич пригрозил наказанием сербам, которые отправятся на Украину добровольцами

Граждане Сербии, которые могут отправиться на Украину или в другие страны для участия в вооруженных конфликтах, будут строго наказаны по закону. Об этом в беседе с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил Президент Сербии Александр Вучич.

«Всех, кто думает, что надо участвовать в каких-либо войнах, мы будем строго, в соответствии с законом и Конституцией, наказывать», — заметил он.

Сербский лидер рассказал, что во время переговоров обсуждалась ситуация на Украине, а также резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая российскую спецоперацию. В том числе была изложена позиция Сербии в данном вопросе.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили действия РФ и начали ужесточать санкции против нее.