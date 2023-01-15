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Политика
15 января 2023  15:26

Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии в вопросе Косово

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Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку, оказываемую в вопросе Косово и Метохии. Об этом он заявил во время беседы с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, сообщает РИА Новости.

Дипломат, в свою очередь, заверил собеседника, что позиция Москвы в данном вопросе остается неизменной.

«Президент Вучич еще раз поблагодарил за поддержку, которую Россия в этом смысле оказывает Сербии на международных форумах», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили российско-сербское сотрудничество с упором на сферу культуры.

#Сербия
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