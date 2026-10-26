Экс-президент Сербии Александр Вучич

Фото: kremlin.ru

Победивший на выборах в Народную скупщину Сербии оппозиционный блок «Студенческий список – Студенты побеждают» уже в ближайшее время введет санкции против России. Такое мнение высказал лидер уступившей правящей коалиции – экс-президент Сербии Александр Вучич.

«Я поздравляю их (представителей оппозиции – прим. Т-и), хотя они всего лишь исполнители, исполнители грязной работы, которую кто-то другой заказал, чтобы свергнуть суверенную власть. <...> Надолго ли? Посмотрим. Я видел достаточно подобных вещей в 2000 году», – заметил бывший глава Республики Сербия (цитата по изданию «Блиц»).

«К марту или апрелю [следующего, 2027 года] против Российской Федерации будут введены санкции. Они сделают всё, о чем не хотели вам рассказывать, всё, о чем лгали, потому что, повторюсь, они лишь исполнители и ничего более», – добавил Вучич.

Вместе с тем предвыборная программа оппозиционного блока содержит упоминания о необходимости сохранения нейтралитета Сербии и об отказе от присоединения к антироссийским санкциям, о чем сообщал ТАСС.

Согласно данным сербской Республиканской избирательной комиссии на 8.50 по Москве, «Студенческий список» набирает 52,27% (более 2,1 млн голосов), а коалиция «Александр Вучич – Объединенная Сербия» – 39,48% (свыше 1,6 млн голосов).