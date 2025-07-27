Вучич опроверг заявление о готовности Сербии ввести санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, комментируя высказывание министра по вопросам европейской интеграции Немањи Старовича. По словам главы государства, слова министра были неправильно истолкованы и произнесены с неосторожностью, об этом сообщает РИА Новости.

«Он немного по-другому говорил — министр Старович. Во всяком случае, говорил неосторожно, но по-другому. Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ дождались чего-то, чтобы поставить на вид Сербии, и что есть много людей на местной политической сцене, которые быстрее подскакивают, чтобы защитить россиян, чем чтобы защитить сербов. Должен их разочаровать всех вместе — Сербия не будет вводить санкции против РФ, наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент», — подчеркнул Вучич во время визита в центр паллиативной помощи в Батайнице под Белградом.

Ранее министр Старович в интервью австрийскому агентству APA заявил, что Белград может поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу вступления в ЕС.

Вучич напомнил, что лично формулировал выводы Совета национальной безопасности в марте 2022 года. Тогда Сербия осудила действия России на Украине, но отказалась поддерживать санкционную политику Запада.

Президент также отметил, что с 1 июля сербская оборонная промышленность «не экспортировала ни одной пули, чтобы никто не мог обвинить нас в том, что где-либо подогреваем вооруженные конфликты».

Премьер-министр Джуро Мацут на прошлой неделе также заверил, что пока он занимает должность, Сербия не будет присоединяться к антироссийским санкциям. На фоне этих заявлений в стране усилились призывы оппозиции к проведению досрочных выборов.

Партия «Движение социалистов» бывшего вице-премьера Александра Вулина осудила заявление Старовича, заявив, что вопрос о санкциях не должен становиться разменной монетой на пути в ЕС.

Ранее Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в марте рекомендовала не включать Вулина в состав нового правительства из-за его высказываний о возможном вступлении Сербии в БРИКС и благодарности российским спецслужбам. Вулин в итоге не вошёл в кабинет нового премьера, утверждённого парламентом 15 апреля.

Сербия, наряду с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Северной Македонией, официально является кандидатом на вступление в ЕС. Однако путь к членству остаётся длительным — Турция, например, имеет этот статус с 1999 года, а последней страной, вступившей в союз, стала Хорватия в 2013 году.