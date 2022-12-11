Вучич обвинил Косово и США в несоблюдении договоренностей

США и власти непризнанного Косова не соблюдают ни одного из ранее принятых соглашений, заявил на экстренном заседании Совета нацбезопасности Президент Сербии Александр Вучич.

«У нас есть один вопрос для наших американских партнеров. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете? Устав ООН, резолюцию 1244 Совбеза ООН, Брюссельское соглашение или Вашингтонское соглашение? Назовите нам один из этих документов, который Приштина соблюдает, хоть один, который они и американцы соблюдают», — цитирует его РИА Новости.

По словам сербского лидера, Вашингтон вместе с Приштиной действует по принципу «нам можно все, что и сколько захотим».

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации и сербам, и албанцам стоит стремиться к урегулированию конфликта, «миллион раз» попытаться решить все мирным путем, прежде чем отдавать приказы о повышении уровня боеготовности.

Напомним, что заседание было созвано после обострения ситуации на севере Косова.