Вучич назвал ложью сообщения о продаже Сербией оружия Украине

Сообщения о том, что Сербия поставляла оружие на Украину, не соответствуют действительности. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

«Это откровенная ложь. Сербия никому не отправляла оружие. Сербия производит и продает боеприпасы, у нас много заводов оборонной промышленности. Когда вы производите боеприпасы, они всегда оказываются где-то на поле боя или в зоне мирового кризиса», — отметил Вучич, объяснив таким образом возможное появление сербских вооружений у сторон конфликта.

При этом Президент Сербии подчеркнул, что страна не отправила «ни одной единицы оружия, инструмента или боеприпасов ни Украине, ни России».

Кроме того, политик добавил, что Сербия приняла дополнительные меры защиты от передачи боеприпасов третьей стороне. Теперь в каждом контракте, в том числе и на поставки в Турцию, прописан запрет на их перепродажу без разрешения сербской стороны.

В сети микроблогов Twitter 27 февраля появились снимки документов, которые, как утверждалось, свидетельствовали, что сербская компания Krusik поставила украинцам через Турцию и Словакию ракеты для систем залпового огня. Всего Сербия якобы послала Украине 3,5 тыс. 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО М-21 «Град» с дальностью 20 километров.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал эту информацию не соответствующей действительности. В Krusik также объявили соответствующие сообщения ложными. В пресс-службе предприятия заявили, что «продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации».