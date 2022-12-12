Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым для него днем на посту Президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 11 декабря стало для него наиболее тяжелым днем на посту главы государства в свете напряженности в Косово и Метохии. Об этом он сказал по итогам заседания Совета нацбезопасности, передает РИА Новости.
«Сегодня — для меня, во всяком случае — самый тяжелый день с тех пор, как я Президент Республики Сербии или глава правительства Сербии, и, вероятно, предстоит самая тяжелая ночь», — сказал Вучич.
В воскресенье он созвал срочное заседание Совета нацбезопасности из-за обострения ситуации в Косове. На встрече Вучич заявил, что Соединенные Штаты и власти непризнанного Косова не соблюдают ни одного из ранее принятых соглашений. В частности, речь о Брюссельском и Вашингтонском соглашении, а также о резолюции 1244 Совбеза ООН и Уставе организации в целом.