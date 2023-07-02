Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вучич: Наступление Украины станет толчком для новых гонений на косовских сербов
В преддверии саммита НАТО украинские войска попытаются развить контрнаступление. На фоне этого власти Косово возобновят гонения на местных сербов, уверен Президент Сербии Александр Вучич.
«Ожидаю большое наступление Украины в двух направлениях — одно у Артемовска, другое, большее, к Энергодару и Мелитополю. Думаю, они подготовили несколько десятков бригад и пробьют российскую оборону в той части», — цитирует его выступление РИА Новости.
Вучич напомнил, что активность ВСУ напрямую связана с предстоящим саммитом НАТАО в Вильнюсе (11-12 июля). Чтобы получить билет для вступления в альянс, Киеву нужно продемонстрировать успехи на линии боевого соприкосновения.
Параллельно с этим, уверен он, власти Косова начнут новый виток гонения на сербское население.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»