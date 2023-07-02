Вучич: Наступление Украины станет толчком для новых гонений на косовских сербов

В преддверии саммита НАТО украинские войска попытаются развить контрнаступление. На фоне этого власти Косово возобновят гонения на местных сербов, уверен Президент Сербии Александр Вучич.

«Ожидаю большое наступление Украины в двух направлениях — одно у Артемовска, другое, большее, к Энергодару и Мелитополю. Думаю, они подготовили несколько десятков бригад и пробьют российскую оборону в той части», — цитирует его выступление РИА Новости.

Вучич напомнил, что активность ВСУ напрямую связана с предстоящим саммитом НАТАО в Вильнюсе (11-12 июля). Чтобы получить билет для вступления в альянс, Киеву нужно продемонстрировать успехи на линии боевого соприкосновения.

Параллельно с этим, уверен он, власти Косова начнут новый виток гонения на сербское население.