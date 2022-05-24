Вучич намерен обсудить с Путиным новый газовый контракт между Сербией и Россией

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в ближайшие дни планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным новый газовый контракт. Об этом он сообщил в эфире канала TV Pink.

Сербский лидер подчеркнул, что не знает, состоится ли беседа в ближайшие день-два. «Может, человек и не будет разговаривать со мной, увидим. <...> Возможно, и не буду разговаривать с Путиным, но нас в любом случае ожидает решение вопроса по газу», — приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока нет согласованных планов по телефонному разговору глав государств. Тем не менее, подчеркнул он, контакты с Белградом сейчас являются приоритетом для Москвы. «Они союзнические, дружеские, поэтому при необходимости они будут проведены», — уточнил Песков.