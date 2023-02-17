Вучич: Еще одно государство отозвало признание независимости Косово

Уже больше 20 государств отозвали признание независимости самопровозглашенной Республики Косово. Об этом со ссылкой на Президента Сербии Александра Вучича сообщает РИА Новости.

«Мы располагаем еще одной нотой об отзыве признания независимости. Это была бы уже 27-ая или 28-ая страна. В одном государстве мы не уверены», — отметил он во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Сегодня в Косово торжественно отметили 15-ю годовщину провозглашения независимости. В своем заявлении власти самопровозглашенной страны заверили, что республика добилась большого прогресса и со временем займет все соответствующие места в европейских, евроатлантических и международных структурах.