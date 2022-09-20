Вучич: Через 1-2 месяца мир может скатиться к конфликту огромного масштаба

Через один-два месяца мир может скатиться к конфликту такого масштаба, которого не было со времен Второй мировой войны. Такое мнение высказал Президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу RTS, передает ТАСС.

«Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту, — заявил сербский лидер. — Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны».

На заседании парламента Александар Вучич ранее предупредил о самой тяжелой в политическом и экономическом смысле зиме в истории Европы после 1945 года. После переговоров с лидерами стран ЕС 18 мая он отмечал, что ожидает резкого ухудшения ситуации в Европе предстоящей зимой.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.