Вучич: Битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине

Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink обозначил особую важность сражения за Херсон, передает ТАСС.

«Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию», – отметил сербский лидер.

По словам Вучича, российская сторона полагает, что победа в Херсоне положит конец войне и закрепит все достигнутые ранее результаты.

Однако временные прогнозы по решающему сражению президента Сербии затрагивают не только эту, но и следующую зиму.

Последствия столкновения, по мнению политика, скажутся «повсюду».