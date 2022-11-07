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Политика
7 ноября 2022  06:33

Вучич: Битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине

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Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink обозначил особую важность сражения за Херсон, передает ТАСС.

«Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию», – отметил сербский лидер.

По словам Вучича, российская сторона полагает, что победа в Херсоне положит конец войне и закрепит все достигнутые ранее результаты.

Однако временные прогнозы по решающему сражению президента Сербии затрагивают не только эту, но и следующую зиму.

Последствия столкновения, по мнению политика, скажутся «повсюду».

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