ВТП Нурлатского района за год вырос до 85 млрд рублей

По итогам 2023 года объем валового территориального продукта в Нурлатском районе составил 85 млрд рублей. Это на 2% больше, чем за предыдущий период. На столько же вырос и объем отгруженной продукции, составив 39 млрд рублей. Об этом на заседании Совета района рассказал глава муниципалитета Дамир Ишкинеев.

Участие в мероприятии принял Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Большую часть экономики района, продолжил Ишкинеев, занимает нефтяная отрасль — свыше 62%. Здесь действуют девять нефтяных компаний, которые добыли за прошлый год около 6 млн тонн нефти, из которых 2,5 млн — на территории самого района.

Эта же отрасль является и самой привлекательной для инвесторов — в нее привлечено более 50% от общего объема средств, или более 5 млрд рублей. В целом за 2023 год в район привлечено 9,9 млрд рублей, что на 12,5% больше, чем в 2022-м.

9,1 млрд рублей за год составил оборот малого и среднего бизнеса. Отмечается, что в 2023-м в Нурлатском районе выросло число занятых в МСП — +19%, 7 тысяч человек. За отчетный период мерами поддержки воспользовались 14 субъектов МСП, а полученная ими сумма превысила 1 млрд рублей.