Общество 12 февраля 2026 17:08

ВТП Лаишевского района по итогам 2025 года составит 81 млрд рублей

ВТП Лаишевского района по итогам 2025 года составит 81 млрд рублей
Ильдус Зарипов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Валовой территориальный продукт Лаишевского района РТ, по оценкам, составит более 81 млрд рублей по итогам 2025 года. Темпы роста – 107,8%. Об этом на сессии районного Совета сообщил глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

«В 2025 году сохранилось санкционное давление на российскую экономику. Продолжилась политика ограничений поставок российских товаров на внешние рынки – это закрытие новых направлений логистических поставок, закрытие банковских счетов в зарубежных банках, ограничение расчетов в иностранных валютах. В отношении Российской Федерации действует более 30 тыс. санкций», – напомнил о международной обстановке в начале своего доклада глава района.

Но, несмотря на ограничения, по мнению Ильдуса Зарипова, «мы стали добрее, отзывчивее, научились жить в условиях любых вызовов». Район продолжил свое поступательное развитие, и сейчас по всем направлениям динамика положительна, заверил он.

«Объем отгруженных товаров собственного производства за одиннадцать месяцев 2025 года составил 69,88 млрд рублей, рост 106,7%. По данному показателю район занимает 7-е место в Республике Татарстан», – заметил руководитель муниципалитета.

Среднемесячная заработная плата за 2025 год составит 104,3 тыс. рублей, рост – 112,6%.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#лаишевский район рт
