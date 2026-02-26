news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 26 февраля 2026 10:28

ВТП Казани по итогам прошлого года, по оценке, составил 1,9 трлн рублей

Читайте нас в
Телеграм

Валовой территориальный продукт Казани в 2025 году, по оценке, составил 1,9 трлн рублей. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на сессии Казанской городской думы.

«В прошлом году, несмотря на санкции и внешнеполитическое давление, Казани удалось сохранить темпы развития и привлекательности для жителей, инвесторов и гостей города», – заявил Метшин.

Он добавил, что промышленное производство в городе увеличилось на 3,6%, а объем отгруженных товаров за 11 месяцев прошлого года вырос на 12% – до 817 млрд рублей.

#Ильсур Метшин #Казань #Казгордума
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

25 февраля 2026
Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

25 февраля 2026