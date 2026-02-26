ВТП Казани по итогам прошлого года, по оценке, составил 1,9 трлн рублей

Валовой территориальный продукт Казани в 2025 году, по оценке, составил 1,9 трлн рублей. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на сессии Казанской городской думы.

«В прошлом году, несмотря на санкции и внешнеполитическое давление, Казани удалось сохранить темпы развития и привлекательности для жителей, инвесторов и гостей города», – заявил Метшин.

Он добавил, что промышленное производство в городе увеличилось на 3,6%, а объем отгруженных товаров за 11 месяцев прошлого года вырос на 12% – до 817 млрд рублей.