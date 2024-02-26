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ВТП Черемшанского района за прошлый год превысил 42 млрд рублей
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Валовый территориальный продукт Черемшанского района Татарстана за прошлый год составил 42,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава района Рамиль Айбатов на итоговом заседании муниципалитета.
«Предприятиями отгружено товаров собственного производства на сумму более 20 млрд рублей», – добавил он.
Айбатов также отметил, что за прошлый год вдвое выросли инвестиции – до 6,4 млрд рублей, а средний размер заработной платы повысился на 15%.
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