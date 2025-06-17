ВТП Балтасинского района за год вырос на 17%

Валовый территориальный продукт Балтасинского района по итогам 2024 года составил 15,2 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава района Рамиль Нутфуллин на муниципальном часе в агентстве инвестиционного развития РТ.

По его словам, почти половина от общего ВТП приходится на сельское хозяйство. Еще 11,5% приходится на промышленность, 10% на оптово-розничную торговлю, 9% на строительство, 2,1% на логистику и хранение, а оставшиеся 18,2% на прочие отрасли.

«В структуре валового территориального продукта доля малого и среднего предпринимательства составляет 57%», – подчеркнул глава района.

Он также добавил, что такой высокий процент предпринимательства обусловлен большим количеством сельских жителей района.

Поддержка МСП соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».