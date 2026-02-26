ВТП Атнинского района достиг 7,3 млрд рублей по итогам прошлого года, продемонстрировав рост на 9% по сравнению с 2024-м. Об этом стало известно накануне на отчетной сессии районного Совета, в которой принял участие заместитель Председателя Государственного Совета Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Как сообщил глава района Рустем Хисамиев, основу экономики муниципалитета составляет сельское хозяйство – на него приходится 85% валового территориального продукта. Сейчас в районе работают пять производственных кооперативов, четыре общества с ограниченной ответственностью и шесть фермерских хозяйств.

Особое внимание на сессии уделили молочному животноводству: Атнинский район лидирует в Татарстане, ежедневно производя более 416,5 тонны молока. При этом среднегодовой надой на одну корову достиг 12 226 кг.

В качестве одного из проблемных вопросов, волнующих сельхозпроизводителей, глава района обозначил низкие закупочные цены на сырое молоко, что составляет 36,75 рубля без учета НДС, это на 13 рублей ниже аналогичного периода прошлого года.

Для повышения эффективности экономики Марат Ахметов предложил наладить переработку продукции на месте. По его мнению, строительство собственного завода позволит оставлять добавленную стоимость внутри района.

«Атнинский район отличается высоким уровнем ежедневного производства молока. Для эффективного использования местного сырья целесообразно построить завод по переработке молочных продуктов непосредственно в районе, что позволит сохранить значительную долю добавленной стоимости внутри муниципалитета», – отметил Марат Ахметов.

Каждая организация в районе демонстрирует стопроцентную рентабельность. «Этот факт свидетельствует о высоком уровне ответственности руководителей предприятий», – отметил заместитель Председателя Государственного Совета.

Вице-спикер Госсовета также подчеркнул, что муниципалитет является примером бережного отношения к национальной самобытности.

«Атнинский район – пример умелого сохранения богатого наследия и самобытности национальной культуры, отличающийся стабильностью, благодаря упорному труду местных жителей», – заключил Марат Ахметов.

В завершение встречи наиболее отличившимся работникам района были вручены награды.