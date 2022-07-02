Вторым новичком «Стрелы» стал Аскаров

Казанская регбийная «Стрела» подписала контракт с хукером Максимом Аскаровым – игрок уже прибыл в расположение клуба и приступил к тренировочному процессу. Об этом сообщает клубная пресс-служба



26-ти летний Максим Аскаров является воспитанником краснодарского регби. В профессиональной карьере выступал за команды «Богатыри», «Ростов», «Слава». Первую половину сезона 2021/22 он провёл в составе «Ростова», сыграл в 11 матчах и оформил одну попытку. После перехода в «Славу» в апреле 2022 года он провёл на поле 126 минут (4 матча) и отметился также одной попыткой.



По мнению Альфреда Хисамова, спортивного директора «Стрелы», приход Аскарова усилит глубину состава.

«Переход Максима – возможность для нас добавить глубины на позиции хукера. Уверен, что он получит шанс показать себя, поскольку в первой части чемпионата у всех очень плотный график, игр будет много. От этого трансфера выиграли все: «Стрела» получила качественного хукера, а сам Максим – возможность побороться за место в стартовом составе команды».



Максим Аскаров отметил хорошую атмосферу в своей новой команде.

«Очень рад переходу в «Стрелу», впечатлило профессиональное отношение всех причастных к тренировочному процессу, атмосфера в коллективе. Интересно поработать с иностранными специалистами – хочется получить новый бесценный опыт и вырасти как игрок. Поэтому над предложением «Стрелы» долго не думал. Команда прогрессирует и добивается хороших результатов под руководством ДжейПи Нила. В коллективе приняли довольно тепло, ребята подбадривают, помогают влиться в новый тренировочный режим – это очень приятно. В новом сезоне хотелось бы принести максимум пользы для команды, чтобы мы все вместе смогли улучшить результат прошлого чемпионата».

7 июля «Стрела» стартует в Пензе в первом туре чемпионата России по регби-7. Чемпионат страны по классическому регби-15 начнется 16 июля.