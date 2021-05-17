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Ру Тат
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17 мая 2021  16:57

Вторые всероссийские уличные игры пройдут в Казани в начале июля

Вторые всероссийские уличные игры пройдут в Казани в начале июля
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Вторые всероссийские уличные игры пройдут в казанском экстрим-парке «Урам» с 8 по 11 июля. Программа игр будет включать следующие виды спорта: баскетбол 3х3, BMХ, роллер-спорт, скейтбординг, воркаут и брейкинг.

8 и 9 июля станут днями приезда и допуска спортсменов, а также стартом тренировочного процесса. Сами соревнования пройдут 10 и 11 июля.

Напомним, что первые уличные игры прошли в Казани в сентябре прошлого года в парке «Урам» и собрали 1074 участника из разных регионов России, которые разыграли 69 комплектов наград.

Стоит отметить, что в ходе прошлогодних соревнований Алена Ефимова из Санкт-Петербурга установила новый рекорд России по прыжкам в высоту на роликовых коньках, перепрыгнув планку в 1,31 метра.

уличные игры
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