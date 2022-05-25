Вторая очередь полигона «Восточный» будет введена в Казани до конца года

Вторая очередь полигона утилизации ТБО «Восточный» планируется ввести до конца 2022 года. Об этом сообщила сегодня начальник управления по экономике и финансам УК ПЖКХ Зульфия Ахметова на заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам.

«Предусмотрена крупная сортировка в Зеленодольском районе, строительство трех межмуниципальных полигонов в Верхнеуслонском, Арском и Алексеевском районах. В конце 2021 года мы внесли изменения в утвержденную инвестиционную программу, у нас появился новый объект — вторая очередь полигона утилизации ТБО „Восточный“», — сказала она.

На заседании также было отмечено, что по полигону «Восточный» получено положительное заключение государственной экспертизы, ведутся работы по получению разрешения на строительство.