Вторую карту полигона «Восточный» на 1,6 млн тонн отходов запустят в Казани уже осенью

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Регоператор УК «ПЖКХ» завершает строительство второй очереди мусорного полигона «Восточный», рассчитанную на 1,6 млн тонн отходов. По подсчетам, ее должно хватить примерно на три ближайшие года, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Строительство полигона и соблюдение экологических норм проконтролировал мэр города Ильсур Метшин. Гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашев ему сообщил, что в Казани за последние восемь лет количество вырабатываемого городом мусора выросло втрое – до 1500-1800 тонн в сутки. При продолжении этой тенденции полигон можно будет использовать в течение трех лет.

«Сейчас мы видим котлован, но через три года здесь „вырастет“ мусорная гора высотой 31 метр, фактически с девятиэтажный дом. Город растет и генерирует отходы, которые в полном объеме будут поступать сюда», — сказал Чекашев.

Он подчеркнул, что все экологические меры принимаются. В частности, дно котлована уложено защитным экраном, чтобы в почву нее попадали отходы. Защиту подрядчик обещает стопроцентную. Кроме того, на полигоне обустроят сооружения для очистки жидкости, выделяемой мусором.

Метшин подчеркнул, что скорость образования отходов в Казани выросла в три раза. К примеру, если в 2005 году полигоны принимали ежедневно по 550 тонн мусора в среднем, то к 2020 году этот показатель вырос до 1000 тонн, а сегодня достигает 1800 тонн. Причины связывают с увеличением численности населения и изменением состава отходов, которые дольше разлагаются.

Запустят вторую карту полигона «Восточный» осенью. Ожидается, что он заменит почти заполненный полигон на ул.Химической, который к концу года больше не сможет принимать мусор.