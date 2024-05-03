Второклассница из Чебоксар лишила родителей 1,3 млн рублей, покупая предметы для Roblox

В Чебоксарах девочка девяти лет, используя мобильные устройства своих родителей, перечислила мошенникам сумму в размере 1,3 миллиона рублей для приобретения игровых аксессуаров в онлайн-игре, передает РИА Новости.

30 апреля в полицию обратилась женщина 33 лет, сообщив о том, что ее дочь стала жертвой обмана.

«Вечером на мобильный телефон отца семейства пришло уведомление о закрытии банковского счета. В это время дочь пользовалась телефонами родителей и планшетом, общаясь через видеозвонок с неизвестным лицом», – сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, ребенок присоединился к группе, предлагающей робуксы (игровую валюту в Roblox) за выполнение заданий. Для получения валюты необходимо было сделать снимок разблокированного экрана телефона, отправить его мошеннику, зайти в банковские приложения, закрыть счета и перевести средства на счета, указанные мошенником, для покупки товаров на популярных торговых площадках.

Ученица второго класса осуществила 11 таких переводов по 100 тысяч рублей каждый, взяла кредит на сумму 460 тысяч рублей и успела потратить 200 тысяч на покупки. В настоящее время полиция начала уголовное расследование и ищет лиц, причастных к данному преступлению.