Второй зимний сбор «Рубина»: судейский скандал, отмена матча и переезд команды

Накануне команда Рашида Рахимова неожиданно уступила болгарскому «Ботеву» (0:1)

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» начал вторые сборы, сменив отель

30 января после небольшого перерыва «Рубин» вернулся в Турцию и продолжил подготовку к весенней части сезона в рамках второго зимнего сбора в Белеке. В целом работа идет в том же тренировочном режиме. Не изменился и количественный состав коллектива. Единственное существенное изменение – переезд клуба из одного пятизвездочного отеля в другой.

Если на первом сборе «Рубин» жил в отеле «Регнум», то на втором решил переехать чуть ближе к морю и заселился в отель «Калиста». Причина, правда, далеко не в этом. По мнению главного тренера команды Рашида Рахимова, временная смена обстановки не даст футболистам расслабиться и позволит им не отвлекаться от своей работы. К слову, на третий сбор «Рубин» вновь вернется в уже знакомый «Регнум».

С другой стороны, жизнь в «Калисте» предоставляет и некоторые логистические трудности. Теперь добираться до стадиона и тренировочных полей «Рубину» придется несколько дольше, чем раньше. И это с учетом того, что на втором сборе казанцам предстоит провести на порядок больше матчей, чем на первом.

Первое поражение в году

Дебютную проверку на вторых сборах команда Рахимова прошла накануне. Соперник – середняк чемпионата Болгарии, «Ботев». В целом команда из Пловдива особо интереса не вызывает, кроме одного «но». Капитаном и главным лидером команды является бывший полузащитник «Рубина» Ивелин Попов. Сам 36-летний футболист вышел лишь во втором тайме, а перед игрой тепло пообщался со старыми знакомыми из Казани.

Однако, как оказалось, в первом тайме даже усилий Попова скромному «Ботеву» не понадобилось. Болгары уверенно не по счету, а по игре обыграли «Рубин» и нанесли казанцам первое поражение в календарном году – 1:0. Единственный гол в матче забил хорватский форвард Мартин Секулич после грубейшей ошибки Юрия Дюпина на выходе из ворот.

«Рубин» же на единственный гол «Ботева» ничем ответить не сумел и, справедливости ради, был даже ближе ко второму пропущенному мячу, чем к ответному. Хотя стартовый состав на игру Рашид Рахимов выпустил почти оптимальный. И если бы не отсутствие Мирлинда Даку и Угочукву Иву, его и вовсе можно было бы назвать сильнейшим на данный момент.

Без своего главного «наконечника» у «Рубина» в атаке не получалось ничего – не работали ни банальные забросы вперед, ни розыгрыш мяча на своей половине. 17-летний иранец Касра Тахери же хоть и является талантливым футболистом, полноценно заменить Даку пока точно не может. Слишком велика в «Рубине» та самая пресловутая «дакузависимость».

Албанский форвард отметился двумя желтыми карточками и досрочным уходом с поля Фото: rubin-kazan.ru

Удаления, «огонь» на поле и фейерверк

К слову, во втором тайме Мирлинд на поле все же появился. Но все, чем отметился на поле албанский форвард, – двумя желтыми карточками и досрочным уходом с поля. Удаления как такового не было, вместо Даку на поле появился иранец Касра Тахери – особенность товарищеских матчей. Но судейские решения в совокупности так сильно задели Рахимова, что наставник «Рубина» не сдержался и в конце игры высказал все, что думал в адрес главного арбитра встречи. Как итог – удаление вслед за Даку получил еще и сам Рахимов.

Очевидно, что товарищеские матчи не место для выяснения отношений и судейских скандалов. Но ряд решений Владимира Шамары были настолько неоднозначны, что в моменте футболисты обеих команд «разожглись» не на шутку. Опасные подкаты летели с обеих сторон, а свистел арбитр в большинстве случаев как раз в пользу «Ботева». После игры Рахимов даже не стал мириться с судьей, не пожав тому руку, а болгары радовались победе, словно эта игра вовсе не товарищеская. Сразу после свистка над полем раздались взрывы фейерверков.

В послематчевой беседе с казанским журналистами наставник «Рубина» не стал затрагивать тему судейства, а лишь похвалил «Ботев» за их желание победить.

«Они готовились некоторое время к игре с нами, я видел, на соседнем поле тренировались, тем более им начинать (сезон – прим. Т-и) через 10 дней. Мы не можем на это ориентироваться. Надо иметь также и негативный результат, чтобы в голове не сидело, что у нас «все нормально». Не вижу ничего страшного. Доволен их желанием», – подчеркнул Рахимов.

Говоря о провальной игре своих подопечных в матче, наставник казанцев объяснил это повышенной нагрузкой в тренировочной работе Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» может лишиться одного матча на сборе

Говоря о провальной игре своих подопечных в матче, наставник казанцев объяснил это повышенной нагрузкой в тренировочной работе.

«Это связано с нагрузкой. Мы не ориентировались на свежесть. Качество игры было неплохим. Но надо понимать, что вчера были две тяжелейшие тренировки, и одна из них была самой интенсивной по нагрузке, по объему на сборах. Отсюда мы прекрасно понимали, что свежести у нас не будет сегодня. Ничего страшного в поражении не вижу», – сказал Рахимов.

Вполне вероятно, что из-за этой самой нагрузки «Рубин» будет вынужден отменить один из своих предстоящих матчей. Так, уже завтра казанцы по плану должны были провести сразу два матча двумя разными составами – с астраханским «Волгарем» (в 14.00) и «Челябинском» (в 16.00).

Но судя по словам Рахимова после «Ботева», от одной встречи казанцы, скорее всего, откажутся. «Иначе будет перебор», – резюмировал наставник.