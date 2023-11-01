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Второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, умер спустя шесть недель
В Соединенных Штатах скончался второй в мире пациент, перенесший ксенотрансплантацию (межвидовую трансплантацию). Лоуренс Фосетт прожил с генетически модифицированным сердцем свиньи почти шесть недель.
«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Лоуренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимой болезнью сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца генетически модифицированной свиньи», – говорится в сообщении медицинского центра Мэрилендского университета.
Отмечается, что Фосетт обратился в центр 14 сентября, а 20-го числа получил трансплантат. В случае с этим пациентом традиционная пересадка сердца была невозможна из-за ряда заболеваний, которые уже находились в острой стадии, включая заболевание периферических сосудов. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США 15 сентября выдало экстренное разрешение на операцию.
После операции Фосетт добился значительного прогресса, занимаясь физиотерапией и проводя время с семьей. Однако в последние дни начали проявляться первые признаки отторжения нового сердца.
Первым пациентом, который перенес ксенотрансплантацию, стал 57-летний Дэвид Беннетт-старший. Операция прошла 7 января 2022 года, однако мужчина скончался спустя 2 месяца.
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