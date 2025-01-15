Второй участок инклюзивного бульвара на ул.Серова в Казани сдадут к сентябрю

Второй участок инклюзивного бульвара на улице Серова в Казани будет готов к сентябрю. Об этом сообщил «Татар-информу» председатель благотворительного фонда «Ярдэм-Помощь» Илдар Баязитов.

«Ожидайте в этом году к августу-сентябрю», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Согласно проекту, общественное пространство будет полностью адаптировано для людей с ОВЗ.

«С нашими специалистами по доступной среде консультируются. Город очень внимательно относится к нашим советам», — добавил собеседник агентства.

В рамках второй очереди планируется провести инженерно-геологические изыскания в районе озера и создать проект по его преображению. Ожидается, что здесь появятся смотровая площадка и плавающий фонтан.

Работы на территории стартовали в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер.

В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.