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На главную ТИ-Спорт 25 июля 2025 10:05

Второй тур РПЛ откроется сегодня матчем «Крылья Советов» - «Пари НН»

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Второй тур РПЛ откроется сегодня матчем «Крылья Советов» - «Пари НН»
Фото: pfcks.ru

Второй тур РПЛ откроется сегодня матчем между «Крыльями Советов» и «Пари НН». Начало встречи в Самаре запланировано на 19:00.

В первом туре нижегородцы в Казани уступили «Краснодару» со счетом 0:3. Эта встреча стала дебютной для Алексея Шпилевского на посту главного тренера «Пари НН».

«Крылья Советов» в волжском дерби с «Акроном» довольствовались ничьей (1:1). Отметим, что по ходу матча самарцы уступали сопернику со счетом 0:1.

На данный момент «Крылья Советов» идут шестыми в РПЛ. «Пари НН» располагается на 16-й строчке.

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