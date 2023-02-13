Второй сезон Школы избирательного права стартовал при поддержке Центризбиркома РТ

В музее юридического факультета Казанского федерального университета состоялось открытие учебных занятий в Школе избирательного права. Проект реализуется КФУ совместно с Центральной избирательной комиссией Татарстана.

«Мы понимаем, что право выбирать – важнейшее из гражданских прав и демократических свобод. Избирательное законодательство постоянно совершенствуется, вот почему так необходима система постоянного образования. Причем в этом понятии важны оба слова. В Школе избирательного права мы хотели бы подготовить новых представителей гражданского актива избирательной системы, которые будут нашими помощниками в самом разном качестве», - заявил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.

В своем приветствии президент Казанского федерального университета Рияз Минзарипов подчеркнул целесообразность привлечения к проекту студентов – юристов других вузов Казани. «Предложим этот вариант на ближайшем заседании Совета ректоров республики» - отметил он.

Декан юридического факультета КФУ Лилия Бакулина, заведующий кафедрой конституционного и административного права КФУ Евгений Султанов кратко остановились на программе школы. По их словам, в рамках образовательного проекта для студентов Казанского университета пройдут обучающие семинары, лекции, мастер-классы, тренинги и консультации с участием ведущих преподавателей, членов ЦИК Татарстана, общественных деятелей и экспертов. Главное при этом объединить правовые знания с конкретной практикой избирательного процесса – в этом одна из основных задач, реализуемых программой школы.