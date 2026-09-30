Второй сезон «Семейной зарницы» завершился в Волгоградской области

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

В Волгоградской области подошли к концу финальные состязания второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница». Она объединила более 400 участников вместе с наставниками – ветеранами специальной военной операции со всей России, сообщает пресс-служба филиала Госфонда «Защитники Отечества» по РТ.

Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», «Движение первых», Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» при поддержке Министерства обороны РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи). Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Торжественная церемония закрытия финала состоялась в оборонно-спортивном лагере «Авангард». Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заметила, что участники Всероссийской игры «Семейная зарница» продемонстрировали сплоченность, взаимовыручку и умение работать в команде.

«Эта игра стала для семей возможностью провести время вместе и еще раз обратиться к истории и традициям нашей страны. Положительные отзывы участников и гостей, те эмоции, которые семьи получают во время совместной игры, – главный показатель того, что проект востребован. Уверена, что в следующем году к игре присоединится еще больше семей из разных регионов России», – добавила она и поздравила всех участников и победителей, отдельно поблагодарив наставников команд.

В ходе финала команды преодолели веревочный городок, занимались туризмом, плели маскировочные сети и записывали послание в будущее. Каждая семья обратилась к истории своего рода, создав «Семейное древо», и показала кулинарные навыки в рамках активности «Семейное блюдо». На творческом конкурсе участники собирали и оформляли макеты военной или гражданской техники, а затем представляли готовые модели на параде.

«За время финальных мероприятий семьям удалось по-настоящему сплотиться, открыть новые грани взаимодействия друг с другом, раскрыть творческий потенциал и выступить примером для других», – сказал Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Главным состязанием стала военно-тактическая игра на местности. Семьи выполняли задания на разных локациях: оказывали первую помощь, искали условные мины, ориентировались и решали тактические задачи. За успехи команды получали жетоны, которые обменивали на дроны для дальнейшего прохождения игры. Координацией их усилий по радиосвязи занимались наставники.

«Через совместные испытания передаются не просто навыки, а настоящие, вечные ценности: уважение к истории, готовность прийти на помощь, умение держаться вместе. Искренне поздравляю все семьи с преодолением большого пути, желаю не останавливаться на достигнутом и добиваться новых высот», – выразил уверенность Герой России, начальник главного штаба «Юнармии», зампред правления «Движения первых» Владислав Головин.

Республику Татарстан представила семья Саниевых из Бугульминского района, выступавшая под названием «Патриоты». Ильгиз и Эльвира воспитывают двух детей – сына Данияра и дочь Ранию. Прежде, чем выйти на площадку, семья прошла долгий путь: многочасовые тренировки, сборы, работа над ошибками и умение не сдаваться, когда что-то не получалось. Наставником команды выступил экс-боец Максим Кузнецов.

«Будучи на поле боя, я не раз видел, что такое настоящая команда. Но наблюдать, как семья Саниевых проходит испытания рука об руку, – это отдельная гордость. Полоса препятствий далась непросто, и физически, и эмоционально, но именно там наша семья – а я теперь говорю „наша“ не случайно – по-настоящему окрепла. Отдельно хочу отметить творческий конкурс: вместе мы создали семейное дерево, приготовили семейное блюдо и плели маскировочные сети», – заметил он.

Отдельные слова благодарности прозвучали и от главы семьи Ильгиза Саниева. Он отметил, что для них «Семейная зарница» стала важным этапом сплочения. «Для нас зарница стала не просто испытанием, а настоящей школой семейного единства», – акцентировал он.

Участников финала Всероссийской игры «Семейная зарница» наградили в нескольких номинациях. Победителем общего зачета стала команда «Кирея» из Псковской области. Второе место – у команды «Воин Поволжья» из Саратовской области, третьей стала команда «Родные сердца» из Астраханской области. Призерам вручили кубки, медали и дипломы.

В состязании «Маршрутная квест-игра» первое место заняла команда «Бородулины-Универсал» из Алтайского края, второе – «Импульс» из Ямало-Ненецкого автономного округа, третье – «Ирбис» из Кемеровской области. Еще 11 статуэток вручили за прохождение десяти контрольных точек и решение интеллектуальной задачи.

Семьи отметили и в специальных номинациях. Звание «Самая медийная семья» получила команда «РОД» из Приморского края. В номинации «Самый долгий брак» победила команда «Патриот 19» из Республики Хакасия: супруги вместе уже 32 года. «Самой молодой семьей» признали команду «Омская молния» из Омской области. Победителя определили по среднему возрасту участников. Награды получили и семьи, отличившиеся в активностях «Семейное блюдо» и «Семейное древо».

Отдельно отметили участников творческого конкурса. В номинации «Нестандартное решение» награду получила команда «Л.Е.С. (любовь, единство, сила)» из Вологодской области, превратившая зенитно-самоходную установку «Шилка» в модель противотанковой самоходной артиллерийской установки СУ-85. Команду «МОНОЛИТ» из Республики Крым отметили в номинации «Оригинальный выезд» за выступление с пиротехникой и живой музыкой во время проезда по площади. В номинации «Символ Победы» отличилась команда «Группа быстрого реагирования Воин» из Свердловской области, создавшая модели танков Т-34 и Т-60.

«Когда семья проходит испытания вместе, ребенок учится ответственности, дисциплине и командной работе не на словах, а на примере самых близких. Именно так формируется поколение патриотов – будущая опора страны», – убежден директор Центра «Воин» Дмитрий Шевченко.

Командующий игрой «Семейная зарница», начальник Центра военно-патриотической работы Вооруженных сил, член Главного штаба «Юнармии», Герой РФ, капитан Денис Скакуновский уверен, что опыт участия в игре и совместное преодоление трудностей укрепит семьи и подарит приятные воспоминания. «Как командующий игрой могу сказать: моя задача выполнена. На финале я увидел не десятки соперничающих команд, а одну большую семейную команду. Главное, что останется со всеми участниками, – вера в свою семью, которой все по плечу», – заявил он.

С инициативой о проведении «Семейной зарницы» выступила Анна Цивилева во время Всероссийского оргкомитета «Победа» в январе 2025 года. Предложение поддержал Президент РФ Владимир Путин. Первый сезон игры в прошлом году объединил семьи из 79 регионов России.