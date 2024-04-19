«Второй раз уже за утро остановили»: в Казани проверили, соблюдают ли мотоциклисты ПДД

Сегодня автоинспекторы Казани провели рейд по профилактике нарушений правил дорожного движения мотоциклистами.

По данным Госавтоинспекции, в прошлом году на дорогах Татарстана произошло 63 ДТП с участием мототранспорта. В них 69 человек получили травмы, четверо погибли.

«По итогам прошлого года в Республике Татарстан произошел рост всех основных показателей аварийности с участием мототранспорта», – рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления ГИБДД МВД по Татарстану Андрей Куртмин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Несмотря на то, что сезон только начался, в Татарстане уже произошло 6 ДТП с участием мотоциклистов, в которых один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

«Основные причины роста аварийности среди мотоциклистов – увеличение количества зарегистрированных транспортных средств, раннее наступление теплых дней, а также недисциплинированность данной категории участников дорожного движения», – поделился Андрей Куртмин.

Он отметил, что с 19 по 28 апреля на территории республики автоинспекторы проведут несколько рейдов с любителями мототранспорта.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

С начала мотосезона республиканскими инспекторами ДПС пресечено больше 170 правонарушений. Из них 13 случаев – вождение в нетрезвом состоянии, 28 – управление транспортом без водительского удостоверения либо людьми, лишенными права управления. Кроме того, камерами фотовидеофиксации зафиксировано более 60 случаев превышения скорости водителями мотоциклов.

Андрей Куртмин также отметил, что все актуальнее становится проблема эксплуатации внедорожного мототранспорта (питбайки, эндуро) на дорогах общего пользования.

«Данный вид транспорта продается в качестве спортивного инвентаря, и выезд на дороги общего пользования категорически запрещен. Использовать его можно только в специально отведенных для этого местах», – подчеркнул он.

Сегодня на дороги Казани выехали патрульные автомобили и участники мотобатальона ДПС.

Автоинспекторы остановили мотоциклиста, который двигался по дороге без номеров. Оказалось, что номерные знаки были изъяты коллегами из Госавтоинспекции всего полчаса назад.

«Два года уже езжу, всего один раз попадал в ДТП. Особо физически не пострадал», – рассказал остановленный мотоциклист Булат Валиулин.

По его словам, в этом мотосезоне автоинспекторы Казани стали еще более пристально следить за тем, соблюдают ли мотоциклисты правила дорожного движения.

«В 2023 году меня не проверяли ни разу. В этом году уже второй раз за утро. Соблюдаю правила дорожного движения по возможности», – поделился Булат.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Несмотря на тщательные проверки, нарушителей на дорогах республики не становится меньше.

Так, внимание автоинспекторов привлек автомобиль «Лада» 10-й модели. Сотрудники мотобатальона, проезжавшие мимо по Оренбургскому тракту, отметили громкий звук выхлопа автомобиля и попросили водителя проследовать за ними до ближайшей парковки, чтобы измерить уровень шума.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Вместо положенных 96 децибел, прибор показал - 110. К такому результату привело изменение конструкции автомобиля. Поскольку данные изменения не были указаны в документах, то нарушений уже было два.

В отношении автоледи был составлен протокол за изменение конструкции автомобиля и превышение уровня шума.

«Глушитель прогорел, из-за этого, наверно, шумит», – поделился пассажир легковушки.