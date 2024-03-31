Второй пассажирский Ил-114-300 совершил успешный полет в рамках возобновленных испытаний

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») возобновила программу летных испытаний пассажирского Ил-114-300. Второй опытный самолет взлетел с аэродрома с одного из филиалов компании — ЛАЗ имени П.А. Воронина.

«Полет продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 метров и на скоростях до 230 км/час», — сказано в сообщении ОАК в телеграм-канале.

В ходе испытаний проверяли устойчивость и управляемость воздушного судна, работу отечественных систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями Ростеха.

Командир экипажа — шеф-пилот ПАО «Ил», заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Сухарь — доложил, что полет прошел штатно, системы и оборудование работали исправно.

До летных испытаний самолет прошел цикл наземных: были выполнены цеховые и аэродромные отработки.

«Возобновление программы летных испытаний — важный этап на пути создания нового самолета для региональных перевозок. Мы подключаем к полетам вторую опытную машину <...> Самолет создается для эксплуатации, в том числе в сложных климатических условиях. Мы должны будем подтвердить надежность и работоспособность всех систем, в том числе в суровом климате», — отметил управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман.

Ранее сообщалось, что на доработку пассажирского самолета Ил-114 направят 498,96 млн рублей.

Ил-114 – семейство ближнемагистральных пассажирских самолетов для местных авиалиний. Новый Ил-114-300 совершил успешный первый полет в декабре 2020 года.