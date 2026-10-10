Второй на Востоке на фоне кризиса топов: сможет ли «Нефтехимик» удержать темп

Почти полтора месяца сезона в КХЛ позади. За это время команда из Нижнекамска успела прочно закрепиться вверху таблицы, оставив позади сильнейших топов Востока. «ТИ-Спорт» постарался раскрыть секрет успеха команды Гришина и, главное, не сглазить их.





Фото: коллаж фото hcnh.ru

«Нефтехимик» снова выдал старт жизни

К началу октября «Нефтехимик» стал одним из главных открытий Восточной конференции. После 14 матчей нижнекамцы набрали 18 очков и на данный момент занимают второе место в таблице, уступая только магнитогорскому «Металлургу». Пожалуй, уже привычная картина для нижнекамской команды последних лет – что при Олеге Леонтьеве, что при Игоре Гришине.

Из проведенных 14-ти игр только шесть оказались не в пользу нижнекамской команды. В стартовом матче сезона против «Шанхайских драконов» удача обидно ускользнула в овер-тайме (4:5), зато после «Нефтехимик» ожидала блестящая серия побед в четырех матчах против «Сочи» (5:1), «Автомобилиста» (3:1), «Адмирала» (2:1) и «Сибири» (3:0).

Прервать эту череду успехов пришлось команде из Уфы – тогда нижнекамцы пропустили 2 шайбы и не забили ни одной. Через два дня ситуация с «Металлургом» оказалась не лучше – игра окончилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. Впрочем, это были игры на выезде – может, этот фактор винить в неудачах?

Как минимум, результат следующей игры с «Ладой» показал, что домашние стены, кажется, и правда могут положительно влиять на нижнекамских игроков (7:3).

Далее нижнекамская серия стала напоминать качели: две победы (над «Барысом» и «Адмиралом») – два проигрыша (от «Амура» и «Барыса»), затем победа над «Сибирью», и совсем «свежий» проигрыш от уже принципиального соперника – «Авангарда» в чеверг.

Ставка Игоря Гришина на атаку

Одним из ключевых факторов успеха «Нефтехимика» можно назвать игровую философию главного тренера Игоря Гришина, или так называемый «атакующий хоккей».

Атака – главный принцип в игровом подходе Гришина. Чтобы выигрывать, как правило, нужно забрасывать как минимум 3 шайбы за матч. Как это выполняется на практике? Команда действует активно, создает опасные моменты и не ограничивается осторожной игрой на удержание счёта. Такой подход делает нижнекамцев позволяет им навязывать борьбу соперникам с более громкими именами. А как результат – второе место в таблице Востока по итогам сентября.

Да, «Нефтехимик» демонстрирует высокую результативность, однако, команде пока не всегда удается одинаково надежно действовать в обороне: после 14 матчей на счету у нижнекамцев 34 пропущенные шайбы.

Пока что складывается впечатление, что для того, чтобы сохранить место в верхней части таблицы, команде Гришина нужно будет прийти к лучшему балансу результативности и надёжности в защите.

Впрочем, оснований утверждать, что тренерская модель перестала работать, тоже нет. Напротив, нынешний старт подтверждает её эффективность.

Два столпа успеха «Нефтехимика»

Важную роль в атаке играют две главные звезды команды – небезызвестный татарстанцам Дамир Жафяров и уже многолетний лидер «волков» Андрей Белозеров . Жафяров стал одним из главных снайперов команды, а Белозёров не только забивает, но и регулярно ассистирует партнёрам.

После 14 матчей на счету Жафярова восемь голов и 14 очков, Белозёров же набрал 15 очков – пять шайб и десять результативных передач.

Для Белозёрова нынешняя результативность стала продолжением прошлого сезона. В регулярном чемпионате-2025/26 нападающий набрал 48 очков в 62 матчах. Поэтому его вклад в нынешний старт нельзя назвать случайной вспышкой.

Помогают ли нижнекамцам проблемы конкурентов?

Стоит отмеить, что высокая позиция «Нефтехимика», в том числе, связана и с осечками конкурентов. На старте сезона-2026/27 ряд традиционно сильных команд Восточной конференции оказались ниже своих привычных позиций. Причём дело не только в результатах: некоторые соперники столкнулись с кадровыми потерями, которые могли повлиять на их игру.

К началу октября «Ак Барс» набрал 15 очков, «Автомобилист» – 14, а «Авангард» перед очной встречей с нижнекамцами занимал десятое место с 10 очками.

У казанцев существенной стала потеря нападающего Артема Галимова. Он получил травму в матче с «Металлургом». Отсутствие игрока первой тройки, а также спецбригад большинства заставило тренерский штаб перестраивать сочетания.

У «Автомобилиста» начало чемпионата тоже складывалось непросто. Екатеринбуржцы пережили серию поражений, а главному тренеру Алексею Кудашову пришлось вновь пересобирать звенья. В начале октября команда также столкнулась с тревожным эпизодом: нападающий Роман Горбунов потерял сознание после столкновения с защитником «Авангарда» Евгением Кашниковым.

Наиболее серьёзные кадровые трудности в начале сезона возникли у «Авангарда». В сентябре в списке травмированных омского клуба числились, среди прочих, защитники Максим Лажуа, Дамир Шарипзянов и Семён Чистяков, а также нападающие Александр Волков, Николай Прохоркин и Седрик Пакетт. Позднее Шарипзянов и Чистяков восстановились и вернулись к тренировкам с командой/ Волков отправился с «Авангардом» на выездную серию, а Шарипзянов уже сыграл на родном нижнекамском льду.

Все это в совокупности создало дополнительную возможность для «Нефтехимика». Пока конкуренты восполняли потери и пытались выбраться из неудачных отрезков, нижнекамцы набирали очки и укрепляли своё положение. Однако, считать успех исключительно следствием чужих проблем было бы неправильно. К тому же турнирная таблица остаётся плотной.

Прошлогодний сценарий: от второго места к седьмому

Опасения по поводу возможного спада связаны, прежде всего, с предыдущим сезоном. В чемпионате-2025/26 «Нефтехимик» уже проходил похожий путь: после неудачных стартовых матчей команда резко прибавила и поднялась на второе место Восточной конференции.

В первых двух встречах нижнекамцы уступили «Северстали» со счётом 0:5 и «Трактору» 3:4. Однако затем команда выиграла семь из восьми оставшихся сентябрьских матчей. В числе поверженных соперников оказались будущие финалисты того сезона, «Локомотив» и «Ак Барс».

Уже к концу октября ситуация изменилась: «Нефтехимик» опустился в зону пятого-шестого мест. Команда продолжала показывать интересный хоккей, но не смогла удержать темп, заданный в начале регулярного чемпионата. В итоге нижнекамцы завершили сезон на седьмой строчке Востока, набрав 71 очко в 68 матчах.

Конечно, прошлогодний результат не означает, что нынешний спад неизбежен. Однако он показывает: команде уже приходилось сталкиваться с трудностями после яркого старта. В течение регулярки у нижнекамцев возникали серии поражений и периоды, когда реализация моментов заметно снижалась.

Поэтому главный вопрос заключается не в том, готов ли «Нефтехимик» показывать качественный хоккей на коротком отрезке, а в том, насколько стабильно он сможет действовать на протяжении нескольких месяцев. Если команда вновь столкнётся с проблемами в реализации и не найдёт альтернативных способов забивать, удержаться среди лидеров будет непросто.

Автор: Карина Ямалетдинова